Ödülü kargoyla ABD’den gelecek

ANTALYALI yönetmen Cevahir Çokbilir'in annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını anlattığı 'Kar Zamanı' filmi ABD'de düzenlenen Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi' dalında birinci oldu. Ancak filmin bütçesinin neredeyse yarısı kadar olan seyahat giderlerini karşılayamayan Çokbilir, 29 Ağustos'ta Hollywood'ta Raleigh Stüdyoları'nda düzenlenen törene katılamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

SPONSOR BULUNAMADI

5 binden fazla filmin yarıştığı festivalde ödül almanın gururunu buruk bir şekilde yaşayan Çokbilir, "Filmde rol verdiğim annemle benim Amerika'ya gidişimiz, filmin bütçesinin neredeyse yarısı kadar olduğu için ödül törenine katılamadık. Hayallerimden biri Hollywood'a giderek ödül almaktı. Ancak olmadı. Ödül kupamızı artık kargoyla bekliyoruz" diye konuştu. Anne Naciye Çokbilir de "Emeğimizin karşığılını aldık ama ödül almak için gidemediğimize üzgünüz" diye konuştu.