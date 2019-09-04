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Önce ameliyat sonra dondurma

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Önce ameliyat sonra dondurma
KARACİĞER yetmezliği teşhisi koyulan, Cezayirli Mohammed Hussam Ghrabli (3), Antalya'da annesinden nakledilen 150 gramlık karaciğer dokusuyla hayata tutundu. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, hastalığı nedeniyle doğumundan beri sadece sütle beslenen Mohammed'e dondurma yedirdi. Aliosmanoğlu, "Mohammed 3 yaşında olmasına rağmen kilosu yaşıtlarının yarısı kadardı, Doğduğundan berisadece sütle beslenmiş. Artık istediğini yiyebiliyor. En çok dondurmayı sevdi" dedi. Anne Oumelkhir Mohri ise "Doktorlar oğluma yeni bir hayat verdi" diye teşekkür etti.
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Önce ameliyat sonra dondurma
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