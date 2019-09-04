Perge öksüz kaldı

Antalya Perge Antik Kenti'nin eski Kazı Başkanı Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybeden Abbasoğlu'nun ölümü, arkeoloji dünyasını yasa boğdu. Prof. Dr. Abbasoğlu'nun Antalya'daki çok sayıda kazıda imzası bulunuyor. Özellikle adı Perge Antik Kenti'ndeki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Abbasoğlu döneminde birçok keşif ortaya çıkarıldı.

ARKELOJİ DÜNYASI YASTA

Prof. Dr. Abbasoğlu'nun cenazesi bugün İstanbul'da öğle vakit kılınacak cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım Hocam, güzel huylu, iyi insan, beyefendi can hocam. Perge'ye ömrünü veren Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu. Mekanın cennet olsun. Arkeoloji camiasının başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.