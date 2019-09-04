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Resimlerinde mutluluğu yansıtıyor

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Resimlerinde mutluluğu yansıtıyor
RESIMLERINDE Akdeniz renklerini sıklıkla kullandığını belirten Coplu, özellikle Akdeniz'in rengini hemen her eserinde bir simge olarak kullandığını belirtti. Eserlerinde pozitif mesajlar vermeyi seven sanatçı Orhan Coplu, "Bu nedenle hep mutluluğu yansıtan şeyler çizmeyi seviyorum. Kalp sembolü, çiçek, kayık ve bulut gibi semboller kullanıyorum" ifadelerini kullandı. Ulusal ve uluslararası 25 adet ödüle sahip olan Coplu'nun atölyesinde yaptığı kalpli heykel kısa süre içerisinde Singapur Havaalanı'nda sergilenmeye başlanacak.
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Resimlerinde mutluluğu yansıtıyor
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