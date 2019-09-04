Trafo arkasında ölü bulundu

ANTALYA'DA, Ukraynalı Yuliia Bilohub'u (42) boğarak öldürdüğü ileri sürülen Ö.T. (40), gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'cinayet' ve yağma' suçlarından işlem yapıldı. Olay, Konyaaltı plajında meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir mekanda tanıştığı Uknayna uyruklu Yuliia Bilohub ile bir süre alkol alıp eğlenen Ö.T. daha sonra sahile geldi. Bu sırada çevredekiler, bölgeden geçen gece bekçilerine, bir kadın ile erkeğin trafo arkasında birlikte olduğunu ihbar etti.

TAKILARI CEBİNDE ÇIKTI

Olay yerine giden bekçiler, Ö.T. ile yanındaki kadına, yerden kalkmalarını söyledi. Ö.T. yerden kalkarken, bekçiler yerdeki kadının yaşamını yitirdiğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Gözaltına alınan Ö.T.'nin üzerinden, kadına ait saat, küpe ve yüzük çıktı. Yapılan incelemede, Ö.T.'nin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu ve denetimli serbestlikten yararlandığı belirtildi.