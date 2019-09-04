Turistlere köpüklü ve renkli eğlence

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler önce renk partisinde, ardından köpük partisinde eğlendi. Kemer ilçesinde oteller ve turistik işletmeler, yaptıkları aktivitelerle yerli ve yabancı turistleri eğlendirip serinletiyor. Özellikle Rus ve Ukraynalı turistlerin bulunduğu ilçe merkezindeki bir otelde işletmeciler hem renk partisi hem de köpük partisini bir arada yaptı.

RENK CÜMBÜŞÜ

Ellerindeki rengarenk tozları havaya fırlatıp, renk cümbüşü arasında dans eden yerli ve yabancı turistler, bembeyaz köpük içerisinde eğlenceye devam ediyor. 2 saat süren eğlence sırasında animatörler hortumlarla tatilcileri bus gibi suyla serinletiyor.