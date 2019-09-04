Uluslararası sergiye sahilde hazırlanıyor

Ünlü karikatürist ve ressam Orhan Coplu, yurtdışında 6 farklı ülkede açacağı sergiye Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda hazırlanıyor. Uzun yıllar karikatüristlik yapan ve son 20 yıldır resim ve heykele yönelen Coplu, Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda bir işletmeyi kiralayarak çalışma ofisi yaptı. Eserlerini burada resmeden Coplu, bölgeden ilham aldığını belirtti. Coplu, "Sahil Antalya Yaşam Parkı her sanatçının çalışma olanağı bulabileceği müthiş bir yer. Keşke daha burada daha fazla sanatçı olsa" diye konuştu.

AKDENİZ RENKLERİ

Uzun süre Antalya'da karikatüristlik yapan, ardından Kanada'ya yerleşerek burada Türk sanatını temsil eden Orhan Coplu, yılın 4-5 aynı Antalya'da geçiriyor. Amerika, Çin, Singapur ve İngiltere gibi ülkelerdeki galerilerle çalışan ve birçok ülkede sergi açan Coplu, bu yıl içerisinde Hong Kong, Çin, Taylan, Singapur ve Malezya'da açacağı sergilerin hazırlıklarını çok sevdiği Konyaaltı sahilinde hazırlanıyor.