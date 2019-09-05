‘Abartmayın LIDER olduk’

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'de 4'üncü yıllarına girdiklerini ve bu sezon lider konumuna geldiklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Güzel bir şey ama çok abartılacak ve büyütecek bir şey yok. Daha 3 maç oynadık ve geride 31 maç var"
dedi.
TELEVİZYONLARA SİTEM
Televizyonlardaki spor programlarında kendilerine fazla yer verilmemesini de eleştiren başkan Çavuşoğlu, "Büyük takımların milyonlarca taraftarları var. Reytingleri var. Biz buna saygı duyuyoruz ama şunu da söylüyoruz: 2-3 saat program yapılıyor. Büyük kulüplere, o gün maçı olana da 10-15 dakika ayırın. Ama bizim gibi takımların da güzel bir başarısı varsa, büyük takımı yendiyse bahsedilmesi gayet güzel olur. Ama maalesef bu çok fazla olmuyor"
ifadelerini kullandı.
TANITIM İÇİN KOMBİNE
Alanyaspor'un, kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda seyircinin azlığına da dikkat çeken başkan Çavuşoğlu, "Devamlı gelen taraftar grubumuz var. Onların desteğini görüyoruz. Ama şehir olarak takımın sahiplenilmesi lazım. Bunu beceremedik. Maça gitmeyenlerin bile kombine alması lazım. Alanyaspor'un ligde olması şart. Bu ligin zirvesinde ve bu bir tanıtımdır. Düşersin, kalkarsın olacak şeyler. Ben Alanya'nın tanıtımına bakıyorum. Şehrin de böyle düşünmesi lazım. Herkesin kombine alarak takıma, şehre sahip çıkması gerekiyor"
diye konuştu.