‘Abartmayın LIDER olduk’

BUGÜN NELER OLDU

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'de 4'üncü yıllarına girdiklerini ve bu sezon lider konumuna geldiklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu,dedi.Televizyonlardaki spor programlarında kendilerine fazla yer verilmemesini de eleştiren başkan Çavuşoğlu,ifadelerini kullandı.Alanyaspor'un, kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda seyircinin azlığına da dikkat çeken başkan Çavuşoğlu,diye konuştu.