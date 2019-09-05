Annenin feryadı duyanları yıktı

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ANTALYA'DA, Özlem Neslihan T. (43), 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak, yaşamını son verdi. Olay Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde yaşandı. Beton zemine düşen Özlem Neslihan T. kanlar içinde kalırken, çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlem Neslihan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Polis, Neslihan T.'nin intihar nedenini araştırırken, sesler üzerine dışarı çıktığında kızının yerde yatan cansız bedeniyle karşılaşan anne Hayriye T. gözyaşlarına boğuldu. Anne, "Ne yaptın Özlem? Ne yaptın güzel Neslihan'ım" diyerek, gözyaşı döktü. Polislerin koluna girerek ayakta tutabildiği anneye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.