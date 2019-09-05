Çifte cinayet davası başladı

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ANTALYA'NIN Serik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı tartışmasında Mehmet Ali Merih (74) ile oğlu Rüştü Merih'i (53) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü, kızı Mesudiye Kılıç'ı da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Süleyman Ünal'ın (63) yargılanmasına başlandı. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, Merih ailesinin yanı sıra olaydan yaralı kurtulan Mesudiye Kılıç da katıldı.Mesudiye Kılıç "Babam Mehmet Ali Merih ve eşim Mehmet Kılıç, fidan taşıyordu. Fidan dikmeye başladık. Bu sırada Savaş Ünal eline aldığı tüfeği babasına verdi, 'Baba sık' diyordu. Yanında diğer çocukları da vardı. 'Sık, öldür' diyorlardı. Dört- beş el sıktılar. Yere yattım. Vuruldum. Beni ölü diye bırakıp, gittiler" dedi.2 kez 'kasten insan öldürme', 4 kez de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Süleyman Ünal ise kendisi ile oğlunu koruduğunu öne sürerek, "Mehmet Ali Merih, oğlum Savaş Ünal'a bıçak çekti, salladığı bıçak oğlumun elbisesini sıyırdı. Av tüfeğiyle korkutma amaçlı ateş ettim. Üzerime gelince kendimi korumak için ateş ederek, geriye kaçtım" dedi. Ünal, kimsenin kendisine 'Ateş et, bunları öldür' demediğini söyledi.