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İsim benzerliği kooperatifi bıktırdı

Giriş Tarihi: 5.9.2019
İsim benzerliği kooperatifi bıktırdı
ANTALYA'DA hizmet veren Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Durali Kolpak, ekonomik gerekçelerle kaçtığı iddia edilen Yeni Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Coşkun'a ait borçlara yönelik tebligatların kendilerine geldiğini söyledi.

ARAÇLARA HACİZ GELDİ
'Yeni' takısıyla 6 yıl önce kurulan kooperatifin mağduru olduklarını söyleyen Kolpak, "Kooperatifimize ait araçlara dahi haciz geldi. Vatandaş bana 'Niye kaçtın, kooperatifi neden boşalttın' diye soru soruyor. Tebligatlardan bıktık usandık" dedi. Araçlarına bile haciz geldiğini anlatan Kolpak, "Bakanlığın bu durumu bir an önce düzeltmesi lazım. Adının önüne takı eklenmesiyle aynı isimli kooperatifler engellenmeli" dedi.
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İsim benzerliği kooperatifi bıktırdı
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