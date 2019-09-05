Japon sanatçıların anısına anıt

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ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Çizgi Film Değirmeni'nde geçtiğimiz ay Japonya'nın Kyoto şehrindeki animasyon stüdyosunda kundaklama nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden 35 sanatçının anısına anıt yapıldı. Anıt, 28 Ekim'de Dünya Animasyon Günü'nde ziyarete açılacak. Yaklaşık 3 metrelik anıtta, sanatçıları temsil eden 35 farklı renkte boya kalemi yer alıyor.Kaş'ta üç yıl önce Türkiye'nin ilk çizgi film okulunu kuran Fatih Küçük, "Anıtın çalışmalarında çizgi film yapmayı öğrenmek için gelen Tayvanlı öğrenciler gönüllü oldu. Türkiye ile Japonya arasındaki yakın ilişkilere katkı veren bu anıtın, ülkeler arası duygusal bir bağ kurduğuna da inanıyorum" dedi.