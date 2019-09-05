Kepez iş kapılarını aralıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin iş arayanlar ile işverenleri buluşturan Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, meyvelerini vermeye başladı. Merkeze iş bulabilmek için müracaat edenler, işverenle buluşturuldu. Antalya Havalimanı bünyesinde hizmet veren özel bir firmanın yetkilileri tarafından sağlanan görüşmeye, Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne iş başvurusunda bulunanlar alındı.Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeler öncesi iş arayanlarla bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, görüşmeye gelenlere 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. İş görüşmeleri sonucu 25 kişi Antalya Havalimanı'nda işbaşı yapacak.