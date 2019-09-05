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Kükürtlü suda şifa arıyorlar

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Kükürtlü suda şifa arıyorlar
ANTALYA'NIN Demre ilçesinde oturanlar ve tatile gelenler, yaz- kış buz gibi suda serinlemek için Çayağzı Limanı üzerindeki kükürtlü su kaynaklarını tercih ediyor. Çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan suya girenler, şifa da arıyor. Türkiye'nin şifalı sular katalogunda da yer alan soğuk suya girenlerin vücudu dinleniyor. Girenlerin kas ağrılarını giderdiğine inanılan su, vücudu 4- 5 saat serin ve rahat tutuyor. Suyun, güneş yanıklarını, sinek ısırmalarından oluşan sivilceleri yok ettiği ve mantar hastalıklarını iyileştirdiği belirtiliyor. Suyun yakınındaki çamurun da birçok cilt hastalığına iyi geldiği söyleniyor.
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Kükürtlü suda şifa arıyorlar
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