Muharrem iftarı buluşturdu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Muharrem orucu iftar yemeği için kurulan sofralar buluşturdu. Alevi inançlarına uygun olarak yemeklere et ve soğan koyulmadı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Altınova Cem Evi'nde belediye tarafından düzenlenen Muharrem orucu iftar yemeğine katıldı.Sıraya girerek yemeğini kendi alan Başkan Tütüncü, Cem Evi projesinin çok yakında Altınova'da hizmete gireceğini müjdeledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye tarafından Yeşildere Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftara katıldı. Uysal yaptığı konuşmada, kardeşlik ve dostluk mesajları verdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem Ayı'nın 4'üncü gününde matem orucu tutan Karatepe Mahallesi sakinleriyle oruç açma lokmasını paylaştı.