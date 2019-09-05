Okullara sıkı denetim

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Valiliği'nde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı toplantısı yapıldı. Vali Münir Karaloğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya ilgili vali yardımcıları, emniyet, jandarma, milli eğitim, esnaf odaları gibi ilgili kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. 450 binin üzerinde öğrencinin bulunduğu Antalya'da 9 Eylül'de ders başı yapılacağını hatırlatan Vali Karaloğlu, "Hedefimiz güvenli bir ortamda yavrularımızın eğitim süreçlerini sürdürmeleri ve tamamlamaları" dedi.Risk derecesi yüksek okulların öncelikli okul kategorisine alındığı belirten Münir Karaloğlu, "Okul ve çevresini kamera sistemiyle kontrol altına alıyoruz. Şu anda 16 okulumuz Emniyet Müdürlüğü'nü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne dahil edildi. 9 Eylül'e kadar 31'i tamamlanacak. Onun dışında 253 okulumuzda kent güvenliği sistemine dahil olsun olmasın bakılmaksızın kamera sistemiyle takip olayını kuruyoruz. Bunlar kendi içinde bir aylık kayıt tutacaklar. Herhangi bir sorunda geriye dönük incelenebilecek" diye konuştu.Servislerle ilgili de ciddi denetim yapılacağının altını çizen Karaloğlu, "Servis şoförlerinin mutlaka arşiv araştırmaları, GBT'leri yapılacak. Hangi araçta hangi şoför kullanılacak, kendisi hasta veya izinli olduğunda yedeği kim olacak onu biz önceden bileceğiz. Antalya'da 4 bin 500 şoföre sertifika verdik. Her aklına esen servis aracına binip şoförlük yapamayacak" dedi. Karaloğlu, okul kantinlerinde de sertifikasız ve GBT kontrolü yapılmadan personel çalıştırılmayacağını kaydetti. Karaloğul, okul kantinlerinde ve okul çevresindeki kafelerde yasaklanan ürünlerinin satışının da denetleneceğini sözlerine ekledi.