Sanatla şifa buluyorlar

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Antalya'da eklem romatizması nedeniyle tedavi gören soğuk seramik sanatçısı Gülşen İnandık ile kanser tedavisi gören keçe sanatçısı Tülin Öztürk'ün eserlerinin yer aldığı sergi Aydın Kanza Sanat Galerisi'ndeki açıldı. Sergide, hamur seramik üç boyutlu çiçek tabloları, keçe işleme sanatıyla üretilmiş giyler, aksesuar ve dekoratif süs eşyaları yer aldı.Protezle ayakta durabilmesine rağmen, daha önce açtığı sergilerle dikkakt çeken İnandık, "Eklem romatizması hastalığına yakalanınca iş göremez hale gelmiştim. Kimsenin yardımı olmadan yaşamak için mücadele etmek zorundaydım. Oklava ile hamuru açarken kollarımı, ellerimi, parmaklarımı günlerce zorladım, acı çekerek hareket kazandırdım, az da olsa iş yapar hale geldim" dedi. Emekli rehber öğretmen Tülin Öztürk de 2000 yılında bağırsak kanserine yakalandığını, halen tedavi gördüğünü, sanat çalışmalarıyla rahatladığını belirtti.Sanatıyla şifa bulmaya çalışan Öztürk, emekli maşının bir kısmını ve keçe çalışmalarının satışından kazandığı parayla üç öğrenciye burs verdiğini söyledi. Öztürk, "Sanatım benim yeniden yaşama tutunmamı sağladı, bana can verdi. Acılarımı unutturuyor, Keçe sanatı benim ilacım oldu" diye konuytu. Sergi 14 Eylül'e kadar açık kalacak.