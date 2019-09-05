BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN Eğirdir ilçesinde, Şeftali Hasat Bayramı ve Bahçe Günü etkinliği düzenlendi. Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere, TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Gökhan Kızılcık, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ile Denizli, Çanakkale, İzmir, Konya, Mersin ve Isparta çevresinden üreticiler de katıldı.Bu yıl 25'nci kuruluşlarını kutladıklarını vurgulayan MAREM Müdürü Şerif Özongun, farklı dikim sıklığı ve terbiye sistemlerinin şeftalide verim ve kalitesine etkilerinin araştırıldığı proje kapsamında şenliğin yapıldığını anlattı. Etkinlikte 500 dekar alana konuşlandırılmış olan şeftali bahçesi gezildi. Etkinlik, katılımcılara şeftalili dondurma ikramı ile sona erdi.