Sen misin ifade veren

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Elmalı ilçesinde İyi Partili Belediye, genel başkanları kadın olduğu için kadınlara pozitif ayrımcılık yapması beklenirken tam tersi oldu. Kendi bilgisi olmadan pazardaki yeri değiştirilen Fatma Karabaş, değişikliğe itiraz edince İyi Partili Elmalı Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Pazarda tezgah açmasına izin verilmeyip kovulan Karabaş'ın yer tahsisi de encümen kararıyla iptal edildi.4 aylık bebeğiyle belediye başkanına ulaşmaya çalışan ancak kapılar yüzüne kapanan pazarcı Fatma Karabaş, belediyenin tavrının siyasi olduğunu iddia etti. Karabaş, olayların Elmalı Belediyesi'nin pazartesi günleri kurulan Tuhafiyeciler Çarşısı'nı taşıma girişimiyle başladığını söyledi. Taşınmanın AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyları sonucu belediyenin girişiminin boşa çıktığını anlatan Karabaş, eşi İbrahim Karabaş'ın AK Parti üyesi olduğunu belirterek, bu olayda Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün kendisini suçladığını vurguladı. Bu olayın ardından kendi pazar yerinin bir başkasına verildiğini belirten Karabaş, "Ben bu değişikliğe razı gelmedim. Dilekçe ile başvurup hakkımı aradım. Sonuç alamayınca CİMER'e de başvurdum. Bu onları daha da sinirlendirdi" dedi.İlçede zabıta ve pazarcıların bıçaklı kavgasıyla ilgili verdiği ifadenin olaydaki son damla olduğuna atıfta bulunan Karabaş, "Bana zabıta 'bıçak olayını söylersen iyi olmaz' dedi. Ama ben polise ne gördüysem onu söyledim. Doğruyu söyleyince çıldırdılar. Şahitlik yaptığımızdan beri bize ekmek yedirmemek için ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.Fatma Karabaş, 5 Ağustos'ta gösterdikleri yere sergi açmaya gittiğinde, zabıtanın belediyeye ait resmi aracının park ederek satışının engellendiğini belirtti. 31 Temmuz, 17 Ağustos, 25 Ağustos, 6 Ağustos, 10 Ağustos tarihlerinde Elmalı Sanayisi, Gölova Mahallesi'nde, başka satıcıların da olmasına rağmen sadece kendi sergisinin toplatıldığını iddia eden Karabaş, "Çeklerimi, kredi borcumu ve BAĞ- KUR primimi ödeyemeyecek duruma düştüm. Psikolojik olarak çok yıprandım. İflasın eşiğine geldim. Bana uygulanan zorbalığa son verilmesini istiyorum" diyerek yardım istedi. Yaşanan gelişmelerden sonra Karabaş'ın 'zabıtaya zorluk çıkarttığı, belediyenin belirttiği yer dışında alanlara sergi açtığı' gerekçesiyle belediye encümeni tarafından pazar yeri tahsisi de iptal edildi. Karabaş, "Yasal olarak yazılı ikaz almamış, para cezası almamış, 3 hafta sergi açmama cezası almamış bir esnafın yerinin iptal edilmesi yasal değildir. İdari ve hukuki olarak hakkımı arıyorum" ifadelerini kullandı.