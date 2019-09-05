Spor fuarı ANFAŞ’ta açıldı

BUGÜN NELER OLDU

SPOR ve sağlıklı yaşama dair tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı bugün ikinci kez Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.Fuarda, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilende eş zamanlı olarak organize edildi. Fuarın açılışında konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, spora verdiği öneme vurgu yaptı.