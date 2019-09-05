Spor fuarı ANFAŞ’ta açıldı

SPOR ve sağlıklı yaşama dair tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı bugün ikinci kez Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda fitness ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı, sporcu performans ürünleri antiaging, spor giyim ve aksesuarları beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları, yakın dövüş sporları, sağlık ve fitness kulüpleri spa&welness merkezleri, sektörel eğitim ve programları yer aldı.
VEREMİ SPORLA YENDİM
Fuarda, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri
de eş zamanlı olarak organize edildi. Fuarın açılışında konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, spora verdiği öneme vurgu yaptı. Sporla verem hastalığını yendiğine dikkat çeken Bıdı, yine spor sayesinde katıldığı şampiyonalardan madalyalarla döndüğünü söyledi.