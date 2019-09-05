Yaylada köyde yüzme dersi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın"
projesi kapsamında Türkiye genelinde 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Antalya'da ise 100 bin kişiye ulaşılması planlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 19 ilçede uygulamaya konulan proje ile kapalı ve açık yüzme havuzları, portatif taşınabilir havuzlar ve hatta sitelerin havuzlarında dahi yüzme kursları verilmeye başlandı. Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu bahçesinde mahalle arasına kurulan portatif havuza büyük ilgi gösterildi.
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, hedefe ulaşmak için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.
15 SİTEDE BAŞLAYACAK
Hacıcaferoğlu, proje kapsamında Antalya'nın en ücra köşelerine dahi ulaşacaklarını söyledi. 19 Ağustos'ta başladıkları uygulama ile taşınabilir portatif havuzları köylere ve yaylara kadar götürdüklerini anlatan Hacıcaferoğlu, "Projemiz 17 ay sürecek. Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde denizde yüzme öğretilecek. 180 antrenörümüzü bu iş için görevlendirdik. Halk Eğitim Müdürlükleri bünyesinden de antrenör desteği sağlanacak ve aynı zamanda gönüllü antrenörlere görev verilecek. Bu iş için devlet okulları, özel okullar ve büyük sitelerin havuzlarını bile kullanacağız. 15 sitede derslere başladık bile"
dedi.
4 PORTATİF HAVUZ VAR
PROJEYLE birlikte mahalle aralarına dahi kurulabilen 4 portatif yüzme havuzu ihtiyaca göre istenilen bölgeye taşınabiliyor. 20 metreye 10 metre uzunluğunda olan portatif havuzlar ile 7'den 70'e yüzme bilmeyen insan bırakılmayacağını vurgulayan Burhanettin Hacıcaferoğlu, "1.20 metre derinliğindeki havuzlarda 4 antrenör ve cankurtaran mevcut. Hijyenik olan bu havuzlarda saat başı numune alınıyor. Şimdiye kadar 930 çocuk faydalandı" dedi. Proje kapsamında Antalya'daki boğulma olaylarının önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade eden Hacıcaferoğlu, aynı zamanda yüzmeye yeteneği olan çocukların da bu sayede spora kazandırılacağını kaydetti.