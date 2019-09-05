Yaylada köyde yüzme dersi

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılanprojesi kapsamında Türkiye genelinde 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 19 ilçede uygulamaya konulan proje ile kapalı ve açık yüzme havuzları, portatif taşınabilir havuzlar ve hatta sitelerin havuzlarında dahi yüzme kursları verilmeye başlandı.Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, hedefe ulaşmak için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.Hacıcaferoğlu, proje kapsamında Antalya'nın en ücra köşelerine dahi ulaşacaklarını söyledi. 19 Ağustos'ta başladıkları uygulama ile taşınabilir portatif havuzları köylere ve yaylara kadar götürdüklerini anlatan Hacıcaferoğlu,dedi.PROJEYLE birlikte mahalle aralarına dahi kurulabilen 4 portatif yüzme havuzu ihtiyaca göre istenilen bölgeye taşınabiliyor. 20 metreye 10 metre uzunluğunda olan portatif havuzlar ile 7'den 70'e yüzme bilmeyen insan bırakılmayacağını vurgulayan Burhanettin Hacıcaferoğlu, "1.20 metre derinliğindeki havuzlarda 4 antrenör ve cankurtaran mevcut. Hijyenik olan bu havuzlarda saat başı numune alınıyor. Şimdiye kadar 930 çocuk faydalandı" dedi. Proje kapsamında Antalya'daki boğulma olaylarının önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade eden Hacıcaferoğlu, aynı zamanda yüzmeye yeteneği olan çocukların da bu sayede spora kazandırılacağını kaydetti.