29 gün sonra ölü bulundu

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ANTALYA'NIN Kemer ilçesindeki evinden sağlık merkezine ilaç yazdırmak için ayrılıp bir daha geri dönmeyen ve 29 gündür aranan 64 yaşındaki Abdülkadir Kızılgül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce iz takip köpeği Kuşka ve Melo'nun da katıldığı aramalarda bir sonucu varılamazken, talihsiz adamın bedeni, Yeni Mahalle'deki ilkokulun yanındaki daha önce dere çakılı depolanan alandaki bir çukurda bulundu.Acı haberi alan eşi Fatma Kızılgül, kızı Ayşe Kızılgül ve oğlu Mahmut Kızılgül gözyaşlarına boğuldu. Israrla eşinin cesedini görmek isteyen Fatma Kızılgül, daha sonra fenalık geçirerek acil serviste tedavi altına alındı. Fatma Kızılgül, "1 aydır oradaymış nasıl görmedik" diye göz yaşı döktü.