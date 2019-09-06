Alanya’da hedef Avrupa

BUGÜN NELER OLDU

Alanyaspor'da, sezonun ilk 3 haftasında 3 galibiyetle liderliğe yükselmenin sevinci devam ediyor. Yeni Malatyaspor'dan ayrılıp bu sezon öncesi takımın başına geçen teknik direktör Erol Bulut yönetiminde,Kulübün ikinci başkanı Kamil Köseoğlu, takımın bugünkü konumuna çok uzun süre hazırlanarak geldiğini söyledi. Bunun bir şans olmadığının altını çizen Köseoğlu,ifadelerini kullandı.Köseoğlu, Alanyaspor'un bu yıl üst sıraları hedeflediğini anlattı. Ligde 5-6. olmayı gönüllerinden geçirdiklerini belirten Köseoğlu,diye konuştu. Üst sıraları hedefleyerek transfer yaptıklarını vurgulayan Köseoğlu,yorumunu yaptı.