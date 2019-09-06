Alanya’da hedef Avrupa

Alanyaspor'da, sezonun ilk 3 haftasında 3 galibiyetle liderliğe yükselmenin sevinci devam ediyor. Yeni Malatyaspor'dan ayrılıp bu sezon öncesi takımın başına geçen teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, Süper Lig tarihindeki 4. sezonunda en iyi başlangıcını yapan turuncu yeşillilerde hedef büyütüldü.
LİDERİZ DİYE ŞIMARMIYORUZ
Kulübün ikinci başkanı Kamil Köseoğlu, takımın bugünkü konumuna çok uzun süre hazırlanarak geldiğini söyledi. Bunun bir şans olmadığının altını çizen Köseoğlu, "Tabii ki liderliği ilk 3 hafta beklemiyorduk. Ama şurası bir gerçek ki 3 yıldır bulunduğumuz Süper Lig'de çok iyi bir altyapı kurduk. Takımın ana çekirdek yapısının temellerini attık. Kendimize göre bir transfer politikası izledik. Kendi iç bünyemizde oluşturduğumuz menajer kardeşimizle, Avrupa'da özellikle başarılı olmuş, isimsiz genç arkadaşları kadromuza kattık. Üst sıralarda oynamayı hedefimiz vardı ama birincilik de şu an bizim için sürpriz oldu"
ifadelerini kullandı.
HER ŞEY ÇALIŞARAK OLDU
Köseoğlu, Alanyaspor'un bu yıl üst sıraları hedeflediğini anlattı. Ligde 5-6. olmayı gönüllerinden geçirdiklerini belirten Köseoğlu, "Hedefimiz UEFA ama bu sürpriz değil. Bunu söylerken teknik ekip ve futbolcularımıza güvenerek söylüyorum. Üst sıralarda bulunmak bizi şaşırtmıyor ama şimdilik, 'birincilik bizi şaşırtmadı' desem de yalan olmaz"
diye konuştu. Üst sıraları hedefleyerek transfer yaptıklarını vurgulayan Köseoğlu, "Yunan milli takımının 2 oyuncusu aldık. Kaleci transferimiz için başkanımız özellikle Portekiz'e gitti. Tesadüf görülen birçok şey çalışılarak oldu"
yorumunu yaptı.