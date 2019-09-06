Amcasının karaciğeri ile yaşama tutundu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da, damar tıkanıklığı nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşayan 11 aylık Almira Zamkı, amcası Sadık Ahmet Zamkı'dan (24) yapılan karaciğer doku nakliyle hayata tutundu. Zeynep (27) ve uzman çavuş Oğuzhan Zamkı (27) çifti kızlarının sağlığına kavuşmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Doğduktan sonra safrakesesinin olmadığı tespit edilen ve ilk ameliyatını 9 aylıkken olan Almira'ya önce incebağırsaktan alınan parçayla karaciğerle kalın bağırsak arasına kanal yapıldı.2.5 kilo olduğu için nakil olamayan Almira, 2 aylık bekleme sonrası 5 kiloya çıkınca nakil için hazırlandı. 31 Mayıs'ta nakil olan Almira, bugün 8 kilo 600 grama kadar çıktı. Üniversite öğrencisi olan amca Sadık Ahmet Zamkı, "Yeğenimi karaciğerimin bir parçasıyla hayata bağladım" dedi.