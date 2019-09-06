Bisiklet dedin mi, Antalyaspor

BUGÜN NELER OLDU

FIBERLI Antalyaspor Bisiklet Takımı, Rize'nin Çayeli ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki yarışlardan başarılı sonuçlarla döndü.Genç erkeklerde Bülent Mihraç Korkmaz 3'üncü sırayı elde ederken, Fiberli Antalyaspor aynı kategoride takım olarak 2'nci sırayı elde etti. Fiberli Antalyaspor, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı'na Haşim Köksal ve Devrim Ardıç ile katıldı. Antalya'yı ve Fiberli Antalyaspor'u başarıyla temsil eden Haşim Köksal 2'ncilik kürsüsüne çıkarken, Devrim Ardıç ise 3'üncü sırada yer alarak Antalya'ya madalya ile döndü.