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Dans rüzgârı esti

ve ’nin tarihi mekandaki üçüncü gösteriminde sahneye çıktı. Dans gösterisi büyük ilgi çekti

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Dans rüzgârı esti
Aspendos Antik Tiyatro'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin tarihi mekandaki üçüncü gösteriminde Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu sahneye çıktı. Aspendos Antik Tiyatrosu'nun büyülü atmosferinde devam eden Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu 'Dans Rüzgarları' adlı gösterisinin ilk temsiliyle sahneye çıktı.

GELENEKSEL VE MODERN
Ritmik, hareketli ve renkli gösterilerini yerli-yabancı seyirciyle buluşturan, sahnedeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan topluluk, Ukrayna kültürünü, müziğini sanatseverlerle paylaşırken modern koreografilere de yer verildi. Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu 65 dansçısı ve 28 kişilik orkestrasıyla opera-bale severleri büyüledi. Festival kapsamında 8 Eylül Pazar günü 'Kuğu Gölü Balesi' sahnelenecek.
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