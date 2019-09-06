Dans rüzgârı esti

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Aspendos Antik Tiyatro'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin tarihi mekandaki üçüncü gösteriminde Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu sahneye çıktı. Aspendos Antik Tiyatrosu'nun büyülü atmosferinde devam eden Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu 'Dans Rüzgarları' adlı gösterisinin ilk temsiliyle sahneye çıktı.Ritmik, hareketli ve renkli gösterilerini yerli-yabancı seyirciyle buluşturan, sahnedeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan topluluk, Ukrayna kültürünü, müziğini sanatseverlerle paylaşırken modern koreografilere de yer verildi. Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu 65 dansçısı ve 28 kişilik orkestrasıyla opera-bale severleri büyüledi. Festival kapsamında 8 Eylül Pazar günü 'Kuğu Gölü Balesi' sahnelenecek.