Eğittiği güvercinler 287 km haber taşıyor

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yaşayan dekorasyoncu Rasih Esen'in güvercin sevdası görenleri şaşırtıyor. Osmanlı döneminde haberleşmek amacıyla kullanılan posta güvercinlerinin ırkını devam ettiren Esen'in eğittiği güvercinler 287 kilometre mesafeye mesaj ulaştırarak şaşırtıyor. Esen, kuşların ayaklarında kaybolmaması için elektronik çipler olduğunu anlattı.Posta güvercini yetiştiriciliğine arkadaşının tavsiyesi ile 2004'te Almanya'da başladığını sonra da Fethiye'de devam ettirdiğini söyleyen Rasih Esen, yarışlara da katıldığını anlattı. Esen, "Yarıştan 2 hafta önce 5 kilometre antrenman yaptırıyoruz. 100 kilometreye başladık. 3. etaba gelince 287 kilometreye çıktık" dedi.