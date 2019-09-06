Konut fuarı umut verdi

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ANTALYA İnşaat Müteahhitleri Derneği, konut kredilerindeki indirim sonrası, Agora alışveriş Merkezi'nde bir fuar düzenleyerek konut projelerini tanıttı. 0,99 Konut Fuarı'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fuar da vatandaşlar ile birebir görüşmeler yapıldı, konut kredileri hakkında bilgiler aktarıldı.Fuarın açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı. Tütüncü, ev almanın tam zamanı olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Atılgan Sert ise Antalya' da ilk kez bu tarz da bir fuar düzenlendiğini belirterek, "İlk kez gerçekleştirmiş olmamıza karşılık fuarımız büyük ilgi gördü. Katılımcı müteahhit firmaları bu fuar da sıcak satışlarda gerçekleştirdi. Fuarımızın daha büyük geniş kitlelere ulaşması için çalışacağız" diye konuştu.