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Şehir şenlikle canlanacak

, kent merkezinde canlılığı artırmak amacıyla Var sloganıyla bu ay haftada 3 gün konser, dans gösterisi ve şovlar düzenleyecek. Etkinlikler bugün kortej ile başlayacak

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Şehir şenlikle canlanacak
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), turistleri ve vatandaşları kent merkezine çekmek, akşam ticaretini canlandırmak ve şehir turizmini desteklemek için 'Sokakta Şenlik Var' sloganıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Bugün başlayacak etkinlikler kapsamında, eylül ayı boyunca çarşamba, cuma ve cumartesi günleri Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileri, konserler ve şovlar düzenlenecek.

SOKAĞA ÇIKMA ZAMANI
Antalya'da turist sayısındaki büyük artışın kent ticaretine tam olarak yansımadığını vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Sezon sonunda da kent merkezinde canlılık yaratmak ve şehir turizmini desteklemek için böyle bir karar aldık. Bir ay boyunca ailelerin, gençlerin, çocukların ve turistlerin ilgisini çekecek, dans gösterileri, konserler ve şovlar düzenleyeceğiz. Esnafımızın da desteğiyle, Antalya'da sokağa çıkmak için en güzel zamanlar olan eylül ayı akşamlarında kentimizi bir festival şehrine dönüştüreceğiz" dedi.

KORTEJLE BAŞLIYOR
Etkinlikler bugün 17.30'da Karaalioğlu Parkı girişindeki Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası önünden kortejle başlayacak. Atatürk Caddesi'nden dans ve müzikler eşliğinde ilerleyecek kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. İlk akşam ayrıca Colombian Salsa grubu sahne alacak.

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Şehir şenlikle canlanacak
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