Servisçilere sıkı denetim

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ANTALYA'DA 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi servis şoförlerine yönelik 'Okul Servis Araçları Eğitimi' toplantısı yapıldı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Trafik Denetleme Şube Müdürü Oray Ertuğrul okul servisleriyle ilgili yapılan denetimler konusunda bilgi verdi.Oray Ertuğrul, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek için okul servis araç sürücülerine, rehber personele ve öğrencilere yönelik eğitim verildiğini anlattı. Okul servis şoförlerinin trafik kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulunan Oray Ertuğrul, geçen sene 2 bin 311 okul aracını denetlediklerini söyledi. Ertuğrul, "845 okul servisine ceza yazılarak 17 araç men edildi. 196 sürücüye cep telefonuyla konuşmaktan, 179 hız aşımı, 75 araç şoförüne de kırmızı ışıktan dolayı ceza yazıldı" diye konuştu.Ertuğrul, "Raporlara göre kazada hayatını kaybeden her 20 kişiden, yaralanan her 5 kişiden biri, 3-17 yaş aralığındaki çocuklar. Bu ölüm ve yaralanmalar en çok okula giderken ve dönerken yaşanıyor" dedi. Toplantıda, komiser yardımcısı Aylin Yıldız tarafından servis şoförlerine güvenli sürücülük ve farkındalık eğitimi verildi. Toplantıya, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, UKOME Daire Başkanı Hülya Atalay ve çok sayıda servis şoförü katıldı.