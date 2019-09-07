‘Akıl sağlığı raporu’ talebi reddedildi

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ANTALYA'DA Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Altay Aksoy (33) hakkında karar çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, Aksoy ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 'Haksız tahrik' indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimiyle cezayı 25 yıla indirdi.Aksoy'un olay tarihi itibarıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınması talebi ise kabul edilmedi. Olay, 19 Ekim 2018 gecesi Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana gelmişti. Otelde Nutfullina'nın Aksoy'a ayrılmak istediğini söylediği, yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce Aksoy'un yere düşen Nailia Nutfullina'yı tekmeleyerek ve başını defalarca yumrukladığı ortaya çıkmıştı. Nutfullina, olaydan 21 gün sonra hayatını kaybetmişti.