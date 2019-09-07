Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > ‘Akıl sağlığı raporu’ talebi reddedildi

‘Akıl sağlığı raporu’ talebi reddedildi

Giriş Tarihi: 7.9.2019
‘Akıl sağlığı raporu’ talebi reddedildi
ANTALYA'DA Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Altay Aksoy (33) hakkında karar çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, Aksoy ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 'Haksız tahrik' indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimiyle cezayı 25 yıla indirdi.

AYRILMAK İSTEDİ
Aksoy'un olay tarihi itibarıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınması talebi ise kabul edilmedi. Olay, 19 Ekim 2018 gecesi Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana gelmişti. Otelde Nutfullina'nın Aksoy'a ayrılmak istediğini söylediği, yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce Aksoy'un yere düşen Nailia Nutfullina'yı tekmeleyerek ve başını defalarca yumrukladığı ortaya çıkmıştı. Nutfullina, olaydan 21 gün sonra hayatını kaybetmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Akıl sağlığı raporu’ talebi reddedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN