Başkanın evine silahlı saldırı

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Antalya'nın Serik ilçesinde, AK Partili Belediye Başkanı Enver Apuktan'ın evine gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay, saat 01.00 sıralarında, Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. 11 el ateş açan saldırganların beyaz bir otomobil ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu.Aputkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başkan Aputkan'ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 saçma deliği tespit edildi. Başkan Aputkan, "Beyaz bir otomobilden ateş açıldı. Kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum. Kimseyle kişisel bir husumetim yok. Bu konuda güvenlik güçlerimize güveniyoruz. Yapanlar mutlaka ortaya çıkacaktır. Ne amaçla yaptıkları da ortaya çıkacaktır" dedi. Jandarma, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.