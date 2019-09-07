Çöpte mobil dönem

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ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde, cep telefonuna yüklenen uygulamayla çevrede görülen çöplerin fotoğrafının çekilerek, belediyeye bildirilmesi ve ekipler tarafından çöpün bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik proje hayata geçirildi. Türkçe, İngilizce ve Rusça hazırlanan 'Kollekt' adlı akıllı cep telefonu uygulaması ile çöp sorununa hızlı çözüm bulunması hedefleniyor'Temiz Akdeniz Projesi', Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'nün desteği, Doğa Koruma Merkezi Vakfı yürütücülüğünde hazırlandı. 'Sen göster birlikte toplayalım' sloganıyla hayata geçirilen uygulamayla doğada çöple karşılaşanlara uygulama üzerinden en yakın çöp konteynerinin yolu da tarif edilecek. Toplanmayacak kadar yoğun olan çöpler ise 'Belediyeye bildirim yap' seçeneğiyle ekiplere haber verilecek. Uygulamaya en çok katkı verenler, toplanacak puanlarla ödüllendirilecek.Doğa Koruma Merkezi Vakfı'nda proje yöneticisi Dursun Baş, "Türkiye için ilk olarak akıllı telefon uygulaması yoluyla insanları dahil ederek, beraber toplama mesajını insanlara aktararak, Kemer'deki toplam geri kazanılabilir atıkların oranının artırılmasını hedefliyoruz" dedi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu günlük 400 ton çöp topladıklarını belirterek, "Bunların doğaya atılanlarını azaltmakta bu proje yararlı olacaktır. Çok güzel bir proje ama insanlarımızı eğiterek bunu sonuca ulaştıracağız" diye konuştu