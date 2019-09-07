Doktorlar okulları boyadı

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Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KADEV), eğitime destek hareketine Burdur'da devam etti. 'Şifa veren ellerden, kalem tutan ellere' sloganıyla okulları yeni eğitim sezonuna hazırlayan kadın doktorlar, Burdur USO İlköğretim Okulu'nu boyadı. Eline fırça alıp bizzat boyama faaliyetlerine katılan doktorlar tüm okulu boyadı. Maddi imkanı yetersiz öğrencilere burs verme, kütüphane ve laboratuar kurulumu gibi eğitimin farklı alanlarında destek projelerine hayat veren doktorlar büyük takdir topladı.KADEV Burdur gönüllülerinden Dr. Nefise Akdemir ve çok sayıda kadın hekimin katıldığı projeye, Tabip Odası Burdur Tem- silcisi Dr Ulaş Sağlam ve Burdur Aile Hekimleri Derneği Başkanı Osman Gencer de destek verdi. Nefise Akdemir, "Biz bu ülkede bazı şeylerin değişebileceğini düşünen kadınlar olarak ülkemizin dört bir yanında eğitim kurumlarına destek veriyoruz" diye konuştu.Ulaş Sağlam ise kadın hekimlere destek için geldiklerini belirterek, "Kadın hekimler yalnız değildir" diye konuştu. Osman Gencer ise "Çok miktarda para harcamadan da bir çok işin biraz emek ve çabayla yapılabileceğini göstermek ve farkındalık yaratmak adına buradayız" açıklamasında bulundu.ANTALYA'NIN Muratpaşa ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri okullardaki yeni sezona hazırlık çalışmalarına katıldı. İlçe belediyelerin ekipleri de okulların spor sahalarının yenilenmesi, boya ve asfalt gibi işlemleri için destek verdi. Fethiye'de 6 okulda yapılan boyama ile eğitime 75 bin liralık destek sağlandığı açıklandı.