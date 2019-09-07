İbret TIR’ı gençler için yollara düştü

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Hedef Olma- Hedefsiz Kalma' projesi kapsamında hazırlanan Narkotik Eğitim TIR'ının Türkiye turundaki son durağı Muğla'nın Seydikemer ilçesi oldu. Cumhuriyet Meydanı'na park edilen TIR'da vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları anlatıldı.TIR'ın içinde özel olarak oluşturulmuş 40 metrekarelik eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri yaşanmış hikâyelerle ziyaretçilere aktarıldı. Etkinliğe Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferah San, okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve Seydikemer halkı katıldı. TIR'ı gezen vatandaşlar, uyuşturucu madde kullananların hikâyeleri ile uyuşturucunun sağlık ve psikolojik sonuçlarını gösteren anlatımların yer aldığı akıllı ekranlardaki videoları ilgiyle takip etti.