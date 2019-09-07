Mustafa Köse dedesini uğurladı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin 104 yaşında vefat eden dedesi Ali Köse, Muratpaşa Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı. BCami avlusunda başsağlığı dileklerini kabul eden Mustafa Köse ve ailesi, Antalya protokolüyle birlikte saf tuttu. Antalya Müftüsü Osman Artan, cenaze namazını kıldırması için, Ali Köse'nin oğlu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Köse kısa bir konuşma yaptı. Omuzlar üzerinde araca taşınan cenaze, Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.