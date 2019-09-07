Nefes kesen gösteri

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 130 çocuk sünnet ettirildi. Şölende, Anadolu Ateş Dans Grubu gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Ahmet Erkal Spor Tesislerinde düzenlenen sünnet şölenine, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu katıldı.Daha sonra sahneye Anadolu Ateşi Dans Grubu çıktı. Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi Dans Grubu, yaklaşık 1 saat boyunca her yöreden derlenmiş dans figürlerini sergiledi. İzleyenleri adeta mitolojik bir tarihe götüren Anadolu Ateşi, gösterdiği performansla izleyenlerden alkış aldı. Anadolu Ateşi Dans Grubu'nda sonra şölen Görkem Durmaz konseriyle devam etti. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Durmaz, sünnet olan çocuklarla beraber şarkı söyledi.