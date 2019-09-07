Otelden turistlere botanik turu

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistler, bahçede bulunan bitki çeşitliliğini ve bitkilerin özelliklerini personele sürekli sorunca, yönetimi çareyi otel içerisinde botanik turu düzenlemekte buldu. Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde turistlerin talebi doğrultusunda her çarşamba otelde botanik turu düzenleniyor.Botanik turunda otel bahçesindeki bitki türleri tanıtılıyor. Turistler ağaçlarla birlikte bahçeye dikilen çiçeklerin yetiştiği seraları ziyaret ederek, bilgi alıyor. Otelin peyzaj mimarı Ömer Söyleli, "Otelimizde 154 bitki türü var. 15 bin ağaç ve çalı ile 150 binden fazla mevsimlik çiçek var" dedi.