Salda Gölü’ne 800 bin ziyaretçi

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA artan turizm potansiyeli yüzleri güldürdü. Tarih ve doğa turizminin yükselen yıldızı olan bölgede, ilk sırada beyaz kumsalları ve turkuaz renkli suyunun rengiyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Salda Gölü geldi. Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü'ne yılın sekiz ayında gelen ziyaretçi sayısı 800 bini geçti. Ayrıca Burdur Müzesi'nin ziyaretçi sayısı 16 binden 26 bine, Sagalassos Antik Kenti'nin ziyaretçi sayısı 39 binden 62 bine çıktı. İnsuyu Mağarası'nı da yılın ilk sekiz ayında 87 bin 186 kişi ziyaret etti.Burdur Valisi Hasan Şıldak, ziyaretçi sayılarındaki artışın Burdur için memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Burdur'un turizm alanında önemli potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Şıldak, "Bakanlıklarımızla etkili projeler geliştiriyoruz ve hükümetimizin desteğini alıyoruz. Temel hedefimiz, tarihi ve doğal mirasımızı koruyarak sahip olduğumuz potansiyeli turizme kazandırmak ve gelen ziyaretçilerimize yeterli ve kaliteli hizmet sunabilmek" dedi.