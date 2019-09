Sokak düğünü isyanı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Muratpaşa ilçesine bağlı ve yaklaşık 25 bin nüfusu bulunan Yüksekalan Mahallesi'nin sakinlerinin son günlerde açık havada yapılan düğünlerden dertli. Her hafta en az 2-3 düğüne ev sahipliği yapan pazar yeri, adeta açık hava düğün salonuna döndü. Mahallenin ortasındaki pazar yerinde her hafta sonu aynı anda birden fazla yapılan düğünler, çevrede yaşayanları isyan noktasına getirdi.Gürültü, silah atma ve kavga olaylarının yaşandığı düğünlerde mahalleli evinin balkonuna çıkamaz duruma geldi. Diğer mahallelerden de gelip düğünlerin pazar yerinde yapıldığını iddia eden mahalle sakinleri, bir can kaybının olmadan pazar yerinin düğünlere kapatılmasını talep etti. Mahalle Muhtarı Yüksel Şen, "Halkımız başka mahalleye pazara gitmesin diye bu alanı pazar yeri olarak kullanılmasını sağladık, hizmet getirdik. Maalesef bu yıl pazar yerinde bir düğün furyası var. Dışarıdan gelenlerin yaptığı düğünden mahalle sakinlerimiz isyan noktasına geldi. Gece saat 23.00 oldu mu benim telefonum şikayetten durmuyor. Düğünde alkol alan kral oluyor. Her düğünde kavga, silah atma var. Kimse balkona çıkamıyor" dedi.