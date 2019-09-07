Yağlı güreşlerde 305 bin lira kar

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ANTALYA Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, şeffaf belediyecilik adına verdiği sözünü tutarak, bu yıl 31'incisi düzenlenen Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'ndeki gelir-gider tablosunu kendi sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı. İşlek, hangi kurum veya kişiden ne kadar girdi elde edilmiş, nereye ne kadar harcama yapılmış, tek tek liste halinde paylaştı.Başkan İşlek açıklamasında, "Güneşlerde 67 başpehlivanımız ve 852 güreşçimize ödenen toplam ücret 492 bin 810 TL'dir. Ses ve görüntü sistemleri, araç kiralama, yemek ve matbaa giderleri 174 bin 600 TL oldu. Reklam ve bağış gelirleri ise 797 bin 950 lira oldu. Güreşler için kurulan yeni derneğimizin kasasında 305 bin 140 TL para, gelecek yılın organizasyonu için beklemektedir" dedi. İşlek, belediyenin eylül ayı meclis toplantısında ise önceki dönemlerden kalan belediyenin esnafa 9 milyon liralık borcu olduğunu söyledi. İşlek, borcun ödenmesi için 18 taşınmazın satılacağını açıkladı.