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Zurnanın üstatları büyüledi

Dünyanın farklı ülkelerinden zurna ustaları ’nın Fethiye ilçesindeki Zurnazen Festivali’ne katıldı. Festivali yaklaşık 2 bin sanatsever takip etti

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Zurnanın üstatları büyüledi
MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafında gerçekleştirilen ve üç gün süren 5. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen festivale Bulgaristan, Tayvan, Azerbaycan, Makedonya, Mısır ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan dünyaca ünlü zurna sanatçıları performanslarını sergiledi.

2 BİN KİŞİ İZLEDİ
Sanatçıların performansını sergilediği festivalin son gününde, bazı vatandaşlar zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Zurnazen festivalinde dünyanın en iyi zurnazenleri 4 saat sahnede kaldı. Zurna ustaları büyük alkış aldı.
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Zurnanın üstatları büyüledi
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