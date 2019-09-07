Zurnanın üstatları büyüledi

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafında gerçekleştirilen ve üç gün süren 5. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen festivale Bulgaristan, Tayvan, Azerbaycan, Makedonya, Mısır ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan dünyaca ünlü zurna sanatçıları performanslarını sergiledi.Sanatçıların performansını sergilediği festivalin son gününde, bazı vatandaşlar zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Zurnazen festivalinde dünyanın en iyi zurnazenleri 4 saat sahnede kaldı. Zurna ustaları büyük alkış aldı.