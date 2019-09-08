3 kişiyi yaraladı aracı bırakıp kaçtı

ISPARTA'DA bir otomobilin, 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarpması sonuç meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kayıplara karışırken, araçta bulunan bir kadın ise sürücüyü tanımadığını yoldan geçtiğini iddia ederek polise zor anlar yaşattı.

MOTOSİKLETİ ALTINA ALDI

Kaza, Halıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 32 32 E 1093 plakalı otomobil, M.Ş.'nin kullandığı üzerinde 3 kişi bulunan motosiklete çarptı. Otomobil, motosikleti altına aldıp sürükledikten sonra güçlükle durabildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü M.Ş. ile İ.B. ve H.H.C. 3 kişi yaralandı.

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Kazanın ardından otomobil sürücüsü kayıplara karışırken, araçtaki kadın ise araçta olduğunu inkar ederek, sadece yoldan geçtiğini söyledi. Olayın görgü tanıklarının kadının araçta olduğu anların görüntülerini polise göstermesi üzerine, kadın polis merkezine götürüldü. Polis sürücüyü arıyor.