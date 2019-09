At üstünde plaj turu

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki bir at çiftliğinde tatilcilere yönelik gün doğumu turları düzenleniyor. Saat 03.30'da atlarla çiftlikten ayrılan yerli ve yabancı tatilciler, 45 dakikalık orman gezisinin ardından Çamyuva Mahallesi'ndeki halk plajına geliyor. Burada kahvaltı yapan tatilciler, ardından gün doğumunu beklemeye başlıyor.

UNUTULMAZ TATİL

Güneş ufuk çizgisinden yükselmeye başladığında atlara binen tatilciler, gün doğumunu izleyip atlarla denize giriyor. 11 yıldır profesyonel olarak at binen Rus Yulia Pudchenko (29), "Bugün atlarla gün doğumuna geldik. Atlarla denizde yüzdük. Fotoğraf çektik. Piknik yaptık. Romantik bir yemek yedik. Her şey çok güzeldi. Kemer'e gelen herkesin kesinlikle buraya gelmesi lazım. Bu tatili unutmayacaklar, atları, dağları ve denizi" dedi. TANITIM İÇİN ŞANS

At çiftliğinin sahibi Ayberk Bozkurt "Bu sene artan bir ilgi var gün doğumu turuna. En çok Rus ve Ukraynalı turistler bu turlara ilgi gösteriyor. Turistler çektikleri fotoğrafları, videoları sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu da bölge turizmine, ülke turizmine büyük katkıda bulunuyor. Gelecek yıllarda ilginin artacağını bekliyoruz. Biz memnunuz, turistler de memnun" dedi.