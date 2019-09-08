CHP zulmüne Antalya örneği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda, CHP'nin işçi kıyımına Antalya'ya örnek gösterdi. Bursa'daki toplantıda konuşan Özhaseki, "Antalya'da 150 kilometre ötedeki bir belediyeye sürgüne gönderiyorlar. Günahtır, zulümdür. Zulümle abad olunmaz. Bunların hiçbirisi unutulmaz. Bunlar bir kenara yazılıyor" diye konuştu.

GREV KARARI ALINMIŞTI

Mehmet Özhaseki Türkiye genelinde 23 bin işçinin Hak-İş'e bağlı sendikalardan istifa ettiğini açıkladı. Antalya'da da 4 bin 500 belediye çalışanı baskı sonucu sendikalarından istifa etmişti. İstifa sonrası Hizmet İş Sendikası, Antalya'da grev kararı almıştı. Antalya'da 100'ün üzerinde işçinin işten çıkartıldığı, 50'nin üzerindeki işçinin ise sürgün edildiği iddia ediliyor.