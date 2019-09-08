TIP alanında 16 ödülün sahibi olan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Berke Göztepe, Tayvan Chang Gung Üniversite Hastanesi'ndeki staj programına katıldı.

REFERANSI ÖZKAN

Bu üniversiteye giden ilk tıp öğrencisi olan Mehmet Berke Göztepe'ye Türkiye'de ilk kez yüz, kol ve rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan referans oldu. Tayvan'da Prof. Dr. David Chuang'ın yanında serbest fonksiyonel kas transferi, yüz felci ve periferik sinir cerrahisi konularındaki toplantılara ve ameliyatlara katıldığını kaydeden Göztepe, "Ayrıca Ömer Özkan hocamın yaptığı doku nakilleriyle ilgili de sunum yaptım" dedi. Bugüne kadar 30'u aşkın ulusal ve uluslararası kongre ve toplantıda 52'den fazla yayın ve bildiri sunan, 25'den fazla kurs ve seminere burslu katılmayı başaran Mehmet Berke Göztepe, fakültesinin gururu oldu.