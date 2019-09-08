Genç karpuzcu fenomen oldu

ANTALYA'DA pazarcılık yapan Yıldıray Aydın, 15 kiloluk karpuzlarla adeta basketbol oynuyor. Pazarda Aydın'ın yaptıklarını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Aydın'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük beğeni topladı. İlk olarak 'Antalya Hakkında' adlı sayfada paylaşılan Aydın'ın görüntülerini binlerce kişi izledi, hatta Aydın'ı izlemek için pazara gelenler oldu.

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Yaklaşık 25 senedir pazarcılıkla uğraştığını anlatan Aydın, 15 kiloyu bulan karpuzları parmağında döndürüyor, göğsünde dairesel turlar attırıyor ve vatandaşlara sattığı karpuzları bilek kıvraklığıyla estetik bir şekilde poşetliyor. Aydın, "Karpuzculuk bir sanattır" dedi.