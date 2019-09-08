İngilizlerden yardım gecesi

BUGÜN NELER OLDU

Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar her yıl düzenledikleri geleneksel yardım ve müzayede gecesini Lebi Derya Aksazlar Beach'te gerçekleştirdiler. Anlamlı geceye, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın da katıldı.Çoğunluğu İngiliz uyruklu çok sayıda yabancı yerleşik vatandaşın katıldığı gecede birçok ürün açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 bin TL toplanan gecede, toplanan paranın yarısı sokak hayvanları için geri kalan kısmı ise Fethiye'deki lösemili çocuklar için harcanacağı kaydedildi.