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İngilizlerden yardım gecesi

Giriş Tarihi: 8.9.2019
İngilizlerden yardım gecesi
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar her yıl düzenledikleri geleneksel yardım ve müzayede gecesini Lebi Derya Aksazlar Beach'te gerçekleştirdiler. Anlamlı geceye, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın da katıldı. HEDEF 70 BİN LİRA
Çoğunluğu İngiliz uyruklu çok sayıda yabancı yerleşik vatandaşın katıldığı gecede birçok ürün açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 bin TL toplanan gecede, toplanan paranın yarısı sokak hayvanları için geri kalan kısmı ise Fethiye'deki lösemili çocuklar için harcanacağı kaydedildi.
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İngilizlerden yardım gecesi
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