İnşaat sektörü okula yöneldi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullar için tanınan KDV istisnası, vergi ve harç muafiyeti gibi kolaylıklar inşaat sektöründe yeni bir dönemi başlattı. Müteahhit işadamları eğitim alanına yönelirken, otel konforundaki okul sayısı da Antalya genelinde hızla arttı.

OKULLAR BÖLGESİ

Kepez ilçesinde 'okullar bölgesi' olarak adlandırılan Göksu Mahallesi'nde peş peşe yapılan okul yatırımları dikkat çekiyor. Bölgede 50 derslik ve bin 200 öğrenci kapasiteli okul binası inşa eden Samut İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, "Herkesin riskli gördüğü bir dönemde eğitim yatırımı yaptık. Çünkü biz, çocuklarımızın daha çağdaş tesislerde eğitim görmesini düşündük" diye konuştu.