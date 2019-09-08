Şehirde karnaval havası esti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından turistleri ve vatandaşları kent merkezine çekmek, akşam ticaretini canlandırmak amacıyla düzenlediği 'Sokakta Şenlik Var' etkinlikleri kortej geçişi ile başladı.

ANİMASYON EKİPLERİ

Eylül ayı boyunca her çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak şenliğin ilk gününe ilgi yoğun oldu. Atatürk Caddesi ve Kapalıyol'da eş zamanlı gerçekleştirilen kortej yürüyüşü yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı'na kadar müzik eşliğinde süren kortej yürüyüşü şehir merkezinde karnaval havası yaşattı. Bando eşliğinde yürüyen çizgi film karakterleri ve akrobatlar halkın ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle çocuklar çizgi film karakterleri ve akrobatlarla fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.



VALİ DE KATILDI

KORTEJIN sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda bando ve akrobat gösterileri ile devam eden eğlence, Colombian Salsa Grubu gösterisi ile son buldu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ATSO Başkanı Davut Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği gösteri, vatandaşlardan ve turistlerden büyük alkış aldı. Davut Çetin, "Umarım bu etkinlikler dizisi kent merkezinde arzuladığımız canlılığın yakalanmasına vesile olur ve ticareti de yukarı taşır" diye konuştu.